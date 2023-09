Le Lombard fête ses 77 ans : retour sur l’histoire de la maison d’édition fondée par Hergé

Les 40.000 exemplaires du magazine et les 20.000 de son équivalent néerlandophone "Kuifje" sont épuisés en trois jours. Le père de Tintin est rédacteur en chef et directeur artistique. Il s’entoure d’Edgar Pierre Jacobs (Blake et Mortimer), Jacques Laudy (Hassan et Kaddour) et Paul Cuvelier (Corentin). Deux ans plus tard, une version française est créée. Raymond Leblanc s’associe avec un jeune éditeur parisien, Dargaud, pour sortir une publication qui propose, avec un léger décalage, les mêmes bandes dessinées, en adaptant quelque peu la partie éditoriale au lectorat de l’Hexagone. Au début des années 50, en comptant ces deux éditions et les variantes néerlandaises, congolaise, canadienne, cambodgienne…, le journal Tintin se vend à 350.000 exemplaires.

Les premiers albums de la maison bruxelloise sont publiés en 1950 : "Le Secret de l’Espadon" (Jacobs) et "Les Extraordinaires Aventures de Corentin" (Cuvelier). Dans les années 50, plusieurs séries sont lancées par le biais du périodique. Elles deviendront de grands succès, à l’instar de Chick Bill (Tibet), Ric Hochet (Tibet et André-Paul Duchâteau), Chlorophylle (Raymond Macherot), Michel Vaillant (Jean Graton) ou encore Oumpah-Pah (Albert Uderzo et René Goscinny).