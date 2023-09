Le Lombard à la fête en septembre : expo, festival de BD et Journal Tintin revisité

Il y a sept ans, à l’occasion de son 70e anniversaire, l’éditeur avait publié une somme intitulée "La Grande Aventure du Journal Tintin". En 777 pages, l’ouvrage reprenait des extraits qui avaient été publiés dans des magazines du Journal des jeunes de 7 à 77 ans. Les éditions Moulinsart (Tintinimaginatio) et Le Lombard remettent le couvert avec une autre brique tout aussi volumineuse, et qui fait la part belle cette fois aux pages qui avaient été réalisées uniquement pour la version du magazine destinée à la France. L’ambitieux projet fait de ce "mook" de 400 pages "la BD la plus chère jamais financée", plaisante le directeur éditorial du Lombard, Gauthier Van Meerbeeck. Car le directeur a encore une idée derrière la tête : solliciter les auteurs actuels pour qu’ils revisitent les personnages du Journal Tintin. Dans ce "Numéro Spécial 77 ans", 80 auteurs de la maison Lombard revisitent les héros qui ont fait les riches heures du Journal dès 1946. Et c’est là que le projet prend une dimension plus onéreuse. Quand il s’agit de scanner des extraits passés et de les compiler dans un épais recueil, les frais sont relativement limités. Mais lorsqu’il est question de rétribuer 80 artistes… Dans un souci d’équité, le directeur éditorial a d’ailleurs insisté pour que chaque auteur perçoive un montant identique par planche. Comme certains grands noms du Neuvième Art font partie du casting, le standard est assez élevé. "Les anciens ont eu un prix de planche correct. Ils le faisaient surtout pour le plaisir. Mais pour beaucoup de nouveaux, cela représentait une belle rémunération. On était parti sur 200 pages. On en a finalement 400, donc le curseur de rentabilité est un peu plus haut", constate-t-il.