Le logo "Elu produit de l'année": du marketing qui fonctionne assez bien. Mais comment ça marche ?

Combien avancent-elles ?

Cela commence par

2 500 euros de frais d'inscription,

et ensuite, l'utilisation du logo est également payante.

Cela revient à 7 500 euros pour les marques de moins de deux ans,

17 000 euros pour les autres.

Nous avons demandé à Philippe Gelder, si, à ce prix-là, toutes les marques gagnaient. Sa réponse: "Non, absolument pas. Malheureusement pour elles. Et c’est important pour nous et pour la crédibilité du concours. Malheureusement, ces marques sont comparées aux mêmes produits nouveaux de leur catégorie. Et il y a à peu près 30 à 35% de marques qui n’arrivent pas à décrocher le logo."