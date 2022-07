Le Logis-Floréal : "Cette idée de dissocier la propriété du terrain et l'usage du logement reste intéressante"

L'enjeu est de construire beaucoup de logements, rapidement, et pour pas cher, explique Yaron Pesztat. Et cela va poser un énorme problème. D'une part, les terrains sont devenus très rares et les propriétaires spéculent à la hausse. D'autre part, suite à la guerre, on connaît une pénurie de matériaux, qui sont donc très chers. Enfin, construire selon les méthodes traditionnelles prend un temps considérable.

C'est ainsi que les cités-jardins vont apparaître comme une solution au problème, dans la mesure où il s'agit de construire des lotissements péri-urbains, dans ce qui, à l'époque, est la campagne, où le terrain n'est pas cher. Par ailleurs, on va utiliser les matériaux modernes de l'époque, notamment le béton armé. Au Logis-Floréal, on utilisera plutôt la brique que l'on fait fabriquer sur place, ce qui permet des économies d'échelle. Et surtout, on va standardiser : on va pouvoir construire 2000 logements en standardisant au maximum la production.

C'est la combinaison de ces 3 éléments qui va rendre possible la construction de nombreux logements, rapidement, et à bon marché.