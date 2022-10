Le local NAC du refuge de la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège affiche complet

Fabrice Renard, inspecteur principal à la Société Royale Protectrice des Animaux constate : "Le gros problème actuellement, ce sont les lapins. C’est tout beau à voir, un petit lapin. Je crois que les gens réfléchissent des fois avant d’acquérir un chien ou un chat. Tandis qu’un animal comme ceci, on craque devant une petite boule de poils, c’est soyeux, on aime bien le caresser, c’est beau. Puis on le prend et on ne pense pas que, derrière, il y a tout l’entretien qui est nécessaire : nettoyer les cages, s’en occuper, le bruit que ça peut faire éventuellement la nuit dans les chambres des enfants et tout ça. Un lapin, aussi, il a besoin d’être à l’extérieur, d’avoir de l’espace pour courir. Bien souvent, on le confine dans une cage et il devient très nerveux, Tous ces problèmes-là amènent à les déposer dans les refuges. Il y a les reproductions aussi. Les lapins, si vous mettez un mâle et une femelle ensemble, on se retrouve vite avec énormément de jeunes qu’on n’arrive pas à donner et puis qu’on dirige vers les refuges.".