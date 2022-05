Le lobby des armes gouverne-t-il les Etats-Unis ?

Presqu'un parti politique

En creusant encore un peu plus loin sur le site du "NRA-Political Victory Fund", on découvre aussi un portail de recrutement de citoyens. La NRA les incite à aller faire du porte à porte, à interpeler les élus locaux sur l'intérêt de ne pas remettre en cause le droit à porter et posséder des armes.

C'est peut-être ça le plus grand tour de force du lobby américain de l'armement: avoir réussi à ancrer culturellement, dans la mentalité d'un grand nombre d'américains, l'idée que porter une arme est un droit fondamental. Au départ de ce fameux "deuxième amendement" de la constitution qui a été pensé au départ pour garantir le droit aux américains de former des milices armées en cas de volonté de la couronne britannique de reprendre le contrôle des Etats-Unis, à la fin du 18ème siècle… la NRA a réussi à ancrer l'idée, chez beaucoup d'américains, qu'être contre les armes c'est être contre la liberté. Malgré un bilan de violence par arme à feu absolument ahurissant.

Plus de détails et de précisions dans la Vidéo ci-dessus. 7 minutes pour y voir clair.