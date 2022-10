Le LLC Battle, un niveau de danse international à la Ferme du Biéreau

Le monde de la danse et plus spécifiquement celui des "Battle" peut être fier de ce qui s'organise ces derniers mois et le futur s'avère encore plus intéressant.

Le collectif LLC avait déjà pu organiser son événement en 2021 et le projet est remis sur pieds encore plus puissant que jamais! Le prochain LLC Battle sera bel et bien organisé ce 20 novembre 2022 à nouveau à la avait déjà pu organiser son événement en 2021 et le projet est remis sur pieds encore plus puissant que jamais! Le prochainsera bel et bien organisé ceà nouveau à la Ferme du Biéreau (Louvain-La-Neuve).

Cette salle mythique au cœur de Louvain-la-Neuve ayant déjà accueilli des artistes hors pair et des festivals inoubliables accueille ce concours pour une nouvelle édition avec pour objectif de marquer les esprits mais aussi de mettre en avant le collectif derrière cet événement.

On peut noter que certains membres du collectif LLC se font remarquer dans des compétitions internationales depuis plusieurs années et ce rendez-vous Hip Hop du LLC BATTLE devient incontournable.

Les meilleurs danseurs Hip-Hop freestyle du moment seront présents pour ce Battle le dimanche 20 novembre pour une 5e édition qui s'annonce "brûlante" avec des danseurs, danseuses et mais aussi des juges internationaux.

Reste bien connecté.e sur TARMAC ... un concours pour obtenir tes places arrive très bientôt.

Tu trouveras plus d'informations en visitant les pages LLC BATTLE. Facebook et Instagram