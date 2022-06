Le livret de mariage n’est désormais plus un objet juridique, mais il garde sa valeur généalogique

Au-delà de cette valeur symbolique et sentimentale pour la famille, ce livret est aussi un document clé dans les recherches généalogiques, car il livre des informations familiales sur trois générations : le couple, leurs parents et leurs enfants. "Dans le livret de mariage, on retrouve forcément nom, prénom, lieu et date de naissance des époux, leur filiation et si éventuellement les parents sont décédés, et le nom des enfants. On y trouve aussi les conventions matrimoniales, et éventuellement la date du mariage religieux", détaille Didier Bertrand, généalogiste familial et successoral.

Le livret de mariage est un document qui a été instauré avec "l’apparition du registre des populations, en 1846 - 1847. A chaque fois qu’une personne déménageait, son adresse était inscrite dans le livret de mariage par la commune d’adoption des personnes. Auparavant, on avait également la référence au registre de population dans le livret de mariage : numéro du volume, du folio, et la date d’inscription. Le livret de mariage suivait automatiquement la famille."

"C’est un document officiel, peut-être même plus que la carte d’identité, qui a été instaurée je pense durant la première guerre mondiale, ou juste après. On pouvait y trouver les dates de baptême des enfants, et même parfois les vaccins."

Didier Bertrand confirme en effet qu’il y a moins d’informations disponibles dans les livrets de mariage qu’auparavant. "Et c’est un peu pour tout. Par exemple, avant, sur l’acte de décès, on pouvait mettre l’époux/se de et le nom des parents. Maintenant, avec la législation sur la vie privée, on en est au strict minimum". Ce qui réduit fortement les indices pour les généalogistes. "On est dans la simplicité administrative maximale, et beaucoup de choses se perdent".