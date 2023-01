Le livre préféré de Luc Noël en 2022 : "Une année au jardin" par Didier Willery

Didier Willery avoue que des décennies d’observation et de travail ont été nécessaires pour affiner la connaissance de certaines plantes et vérifier la pertinence de différents gestes. Au long de huit périodes de végétation, plus précises que les quatre saisons du calendrier, il présente avec une abondance de photos les multiples visages de son jardin. C’est de cette façon que nous découvrons la diversité végétale qu’il a réunie. Par rapport aux ouvrages qui proposent des fiches de plantes avec des photos en gros plan des floraisons, bulbes, annuelles, bisannuelles, vivaces, arbres, arbustes, rosiers et grimpantes se présentent avec les ports qui sont les leurs quand ils se mélangent, voire frayent leur chemin, dans ce foisonnement végétal. Les associations de formes et de couleurs ne manquent pas de charme. Elles font même rêver…