Le livre pour de prochaines vacances parmi les plantes et les jardins

Sur les dunes, falaises et rochers de la côte, dans les marais, au long des pelouses littorales et les landes, dans les bois et les localités, il suffit de regarder. Les textes courts et la multitude de photos du livre vous emmènent de surprise en surprise. Que de plantes intéressantes peuvent être rencontrées. Beaucoup nous sont inconnues et leurs usages sont insoupçonnés. Sur la côte, l’Obione (Halimione portulacoides) et la Soude ligneuse (Suaeda vera) sont des halophiles (c’est ainsi qu’on désigne les plantes supportant le sel). Non seulement elles sont consommées crues depuis toujours, mais voici qu’elles sont maintenant récoltées pour figurer dans des produits cosmétiques produits localement.