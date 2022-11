Le livre "J’habite ici aussi" raconte avec malice les rencontres urbaines entre humains et animaux sauvages

Les animaux sauvages peuplent nos grandes villes et vivent à nos côtés. Les avez-vous déjà observés, voire même rencontrés ? Marie Mahler et Jean-Michel Leclercq ont récolté les histoires insolites et surprenantes de ces rencontres entre citadins et animaux sauvages et vous les partagent dans un superbe livre pour petits et grands enfants.

Des renardeaux chipeurs de chaussures, un héron gourmand qui pêche dans la mare du voisin, un merle qui répond aux notes d’une flûte, une mouche volante sauvée dans un bus, une chauve-souris fan de cinéma… Ces tendres histoires que nous raconte "J’habite ici aussi", sont toutes vraies et ont toutes été récoltées grâce à un appel à témoignages lancé par l’illustratrice Marie Malher et le journaliste Jean-Michel Leclercq. "Sandrine, Laurent Chloé et les autres ne sont ni philosophes, ni scientifiques, mais ils ont cherché à comprendre ces êtres différents qui, par surprise, ont surgi dans leur vie. Ils ont adapté leur comportement. Ils ont fait l’expérience de leur présence, de leur vie, de leur différence." écrit le journaliste.

Les seize histoires de ce livre, illustrent les mille et une choses qui peuvent arriver lorsqu’on se rencontre.

"Dans les villes et les villages modernes, l’animal sauvage a de moins en moins de place. Aux yeux de beaucoup, il est invisible. On l’oublie. A l’inverse, celles et ceux qui lui prêtent attention habitent un monde plus vivant. Un monde un peu plus merveilleux. Face à l’animal sauvage, peut-être resterons-nous toute notre vie des enfants, joyeux et désireux d’apprendre. Les yeux curieux et grands ouverts."

Les différentes histoires du livre sont accompagnées de l’univers magique et coloré de l’illustratrice Marie Malher, qui par de savants dessins et collages rend ces récits encore plus malicieux.