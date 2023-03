Le livre éco-responsable : quand l'écologie ouvre la voie à la diversité culturelle

Alors que les débats et questionnements sur la préservation de la planète battent leur plein, le livre suit la cadence, et son processus de création est repensé d’un point de vue environnemental, et sociétal.

Au micro de Jérôme Colin, Mélanie Mazan explique que le terme "éco-responsable" revoit à une problématique uniquement matérielle: "les enjeux de fabrication, comment on conçoit un livre, quels papiers, quelles encres, comment on le fabrique. Et puis il est question de matière première, il y a la question de la pression du papier qui ne va que s’accentuer, des énergies fossiles." Les professionnels du monde du livre préfèrent donc le terme de livre "écologique", qui inclut ainsi tout le pan sociétal de ce nouveau visage du livre.

En effet, il y a aussi des enjeux socio-économiques, qui ont des conséquences sociétales et environnementales. Elisabeth Kovacs explique : "Depuis les années 80, on remarque une très forte concentration, industrialisation et financiarisation du monde du livre. Aujourd’hui, il y a trois grands groupes qui dominent le marché à plus de 60% au niveau de l’édition, qui détiennent presque 90% de la diffusion-distribution."

Et cette concentration du marché du livre a des conséquences néfastes sur la planète et la société : la destruction des livres non achetés, l’augmentation des flux de transports, puis une précarisation professionnelle et un délitement des librairies.