Le livre du prince Harry vaut-il vraiment la peine ?

D’aucuns pourraient trouver ce déballage de moments privés et très personnels malaisant voire ridicule. Si le couple avait réussi à rallier l’opinion publique avec leur documentaire Netflix (même s’il n’a pas plu à tout le monde), cette brique indigeste et gênante pourrait bien les faire revenir en arrière. Le Guardian décrit d’ailleurs le livre comme ceci : "Harry est myope car il est assis au centre de sa vérité, à la fois détestant et enfermé dans les tropes de la narration tabloïd, dont on retrouve le style dans son autobiographie écrite par un écrivain-fantôme."

Si l’on ne nie pas la difficulté de vivre avec des paparazzis qui vous suivent 24h/24, si les médias britanniques ont été particulièrement virulents avec Meghan depuis son entrée dans la vie du prince, on se lasse de lire et relire les accusations de Harry envers son frère et son père tout au long du livre. Comme le Times le décrit, on pourrait croire que ce livre est plus une thérapie pour Harry qui a besoin de déballer l’ensemble de ses frustrations, le tout agrémenté de moments très (trop ?) personnels, qu’une réelle volonté de la part du couple (ou du prince seul) de remettre les pendules à l’heure.

Si vous avez vu l’interview d’Oprah et le reportage Netflix, vous aurez probablement les éléments en main pour juger de la situation, si tel est votre intérêt. Ce livre ne semble pas apporter beaucoup d’eau au moulin pour comprendre les faits qui ont amené à la situation actuelle de Harry, sa femme, la presse britannique et la famille royale.

Pourquoi offrir des moments de vie aussi privés plutôt que de les vivre heureux dans la nouvelle vie qu’il a choisie avec Meghan, Archie et Lilibeth ?