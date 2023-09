"Le livre des solutions" de Michel Gondry : entre douceur et santé mentale

Au centre du film, la santé mentale parfois compliquée de Michel Gondry. Il a été diagnostiqué bipolaire après la sortie de "L’écume des jours". Dans plusieurs interviews, il raconte les épisodes maniacodépressifs qu’il vivait. Michel Gondry explique que pendant la postproduction de "L’écume des jours", il avait décidé d’arrêter son traitement comme le personnage principal dans "Le Livre des Solutions". Pierre Niney raconte comment il a vécu ce rôle, parfois compliqué : "C’est un acte de courage de mettre en lumière la maladie mentale, d’être paumés. Plus on en parle, plus ça normalise et je trouve ça vraiment bien !"

Il raconte qu’il a aussi écrit son propre "Livre des solutions", un ouvrage qui voudrait répondre à tous les problèmes de l’existence.

Finalement, il l’avoue dans une interview pour Première, Pierre Niney dans "Le Livre des Solutions", c’est à 70% Michel Gondry.