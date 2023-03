Le livre de recettes “Happy Moments” de Sofie Dumont est un délice

Alors que ce lundi 20 mars, on célébrait la journée mondiale du bonheur, Bruxelles Matin a eu envie de mettre en avant une happy cheffe pas comme les autres.

Bienvenue dans la happy life de Sofie Dumont

Pour Sofie Dumont, le bonheur se trouve dans la cuisine et surtout, il se partage. On préfère vous prévenir tout de suite: le bonheur, la bonne humeur et le sourire de Sofie Dumont sont contagieux et nous, on est complètement fans ! Le bonheur, c’est quand on peut trinquer avec des cocktails, déguster des bouchées apéritives, grignoter des biscuits ou encore savourer un lunch rapide entre amis. Le bonheur, c’est valoriser les producteurs locaux, manger de saison, ne pas se prendre la tête en cuisine, opter pour la qualité et varier les plaisirs. Pour faire simple, la philosophie de Sofie Dumont, c’est “Cuisinez, mangez et profitez de la vie !”. On valide, pas vous ?

Mais au fond, qui est Sofie Dumont ?

Elue meilleure femme chef de l’année en 2009. On la décrit comme une ladychef, une chef médiatique, une chef engagée et surtout une mamachef. Sofie Dumont, pour vous la situer, c’est cette cheffe-cuisinière bruxelloise, lauréate du titre Lady Chef of The Year belge en 2009. Pour nous, Bruxellois, c’est surtout l’ex- cheffe pâtissière chez le fournisseur de la cour Wittamer pendant de nombreuses années.

J'aime pas qu'on me mette dans une case. Avec moi, ça ne peut pas être "boring" !

‘Goe Gebakken’ (VT4), ‘De Keuken van Sofie’ (VTM), ça vous dit quelque chose, non ? Ses émissions radio, télé, livres ont été dévorés au propre comme au figuré. Elle aime partager sa vision de l’alimentation et ses connaissances culinaires sur le web et les réseaux sociaux. En 2016, elle a remporté le " World Gourmand Cookbook Award " pour son livre de cuisine sur l’alimentation saine pour les enfants. Sofie Dumont est passionnée et déborde d’enthousiasme pour la cuisine.

Un livre de recettes, mais pas que…

Ouvrons ensemble ce magnifique ouvrage: “Happy Moments - Gravement bon” aux éditions Lannoo.

Simple, délicieux et facile. Il suffit de choisir une liste de lecture dans le livre et c'est parti !

Ce sont les instructions reçues avec Happy Moments. Il y a des recettes pour la semaine et d’autres pour le weekend. Notre coup de cœur, c’est la sauce tomates maison de Sofie Dumont qui va avec tout. A côté de cela, comment ne pas craquer sur ces plats au four faciles à réaliser en semaine ou sur le “Egg Sheeran” du weekend ? Feuilleter ce livre “Happy Moments - Gravement bon” aux éditions Lannoo nous met l’eau à la bouche.

Les Happy Moments de notre ladychef, ce ne sont pas “que” des recettes. Sofie Dumont partage aussi son histoire. On pense à cette anecdote sur le canard laqué qui pendait dans la cuisine de son papa, notamment. Son papa qui fût une véritable source d’inspiration

Papa, merci pour ta joie de vivre, ton obstination et ton perfectionnisme de chaque instant. C’est dans ta petite cuisine animée au cœur de Bruxelles que tout a commencé pour moi. Tu me manques ici !

C’est ainsi que Sofie Dumont partage avec nous ces happy moments de vie, en cuisine, en famille et avec vous, avec nous, connectée sur les réseaux sociaux. Son petit bonheur réside aussi dans le fait de vous voir si nombreux sur son compte Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Tik Tok et sur son site web.

Aujourd'hui, elle nous parle de son livre “Happy Moments - Gravement bon” aux éditions Lannoo, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio bruxelloise de Vivacité. Un moment de partage et de bonheur au saut du lit à consommer sans modération avec Sofie Dumont et Julie VanH.