Le Livre de la Jungle, ou comment apprendre qui on est vraiment

Le Livre de la Jungle a été écrit par le très célèbre écrivain anglais Rudyard Kipling à la fin du XIXe siècle.

La version inspirée de Disney est en fait une adaptation de deux romans : Le Livre de la jungle et Le Second Livre de la Jungle. Les deux livres sont une compilation de nouvelles racontant la vie sociale des animaux et les lois de la Jungle auxquelles ils sont soumis.

Ce qui est intéressant c’est que le personnage de Mowgli n’est pas l’élément central du livre… En fait, il n’apparaît que dans huit des quatorze nouvelles qui constituent les deux livres. On y retrace son arrivée, son apprentissage et – ce qu’on ne voit pas dans le dessin animé de Walt Disney – son arrivée dans le village des hommes et son départ…

Puisqu’après avoir été chassé du clan des loups, il sera aussi chassé par ses semblables qui le prennent pour un loup-garou car les loups lui obéissent.

Le sentiment de ne faire partie d’aucun groupe social reflète certainement le parcours de Rudyard Kipling qui a lui-même été partagé entre deux pays. Il a été élevé en Inde, puis comme c’est la tradition chez les Anglais de la colonie, il a été envoyé à l’âge de six ans en Angleterre de peur qu’il ne " s’indigénise ". Il se retrouve alors dans un pays à la culture totalement différente, et plus terrible encore, hébergé par une famille inconnue qui va le maltraiter.

Ainsi, en Inde, il est un anglais colonisateur, un blanc qui prend le pouvoir. En Angleterre, il ne se reconnaît pas entièrement dans la culture. Les hommes lui ressemblent, ils sont blancs, mais la culture est différente. Tout cela explique donc en partie pourquoi certains de ses ouvrages sont marqués par la quête d’identité.