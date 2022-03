“Le Livre de la Jungle” en musique à Liège

Et voilà un événement pour tous les amoureux et amoureuses du Livre de la Jungle de Walt Disney !

Saviez-vous qu’il existe une version live, sur scène, du Livre de la Jungle ? C’est ce qu’on vous propose de découvrir ce 6 avril au Forum de Liège. L’œuvre de Rudyard Kipling est ici transposée en une comédie musicale originale, créée à Paris avant le confinement, et qui nous parvient enfin. Des décors et des costumes épatants, pour nous faire vivre les émotions merveilleuses qu’engendre l’histoire de Mowgli, le Petit d’homme élevé par un ours et une panthère. Ils dansent, ils chantent, ils sont tous là : Balou, Le Roi Louie, Shere-Kan ou Akela…