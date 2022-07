Le livre de l'été de Johanna de Tessieres : « De purs hommes » de Mohamed Mbougar Sarr

Pour lire cet été, Johanna de Tessieres a choisi "De purs hommes" de l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr.

Au Sénégal, un homme remet en question sa vie et le fonctionnement de la société qui l'entoure à la suite d'un fait divers et d'une vidéo virale dans laquelle un cadavre est déterré et traîné hors d'un cimetière avant d'être ramené à sa famille.

Prix Goncourt 2021 avec "La plus secrète mémoire des hommes", Mohamed Mbougar Sarr aborde dans ce court roman "De purs hommes" la question de l'homosexualité en Afrique et la façon dont elle est traitée dans la société, les médias, la religion et la famille.