Le livre de l’été de Caroline Lamarche : "Les oubliés", en mémoire des victimes des inondations

Prix Goncourt de la nouvelle en 2019, prix Rossel en 1996, Caroline Lamarche est partie à la rencontre des sinistrés et des familles qui ont perdu un proche à la suite des inondations de juillet 2021, qui ont fait 39 morts et que l’on commémore ce mois-ci. Ces rencontres feront l’objet d’une exposition à la Cité Miroir du 17 octobre au 26 novembre, et d’un livre : Les Oubliés.

Accompagné de photographies de Françoise Deprez, "Les Oubliés" est un ouvrage de mémoire, avec les mots des victimes, avec la puissance de leurs émotions et de leur propre récit. Un livre qui témoigne de la détresse, la solitude, la non-reconnaissance du chagrin de personnes qui se sont senties oubliées.