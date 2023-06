"Le livre de Daniel", de Chris de Stoop, un livre percutant sur un drame collectif

Auteur de nombreuses enquêtes, Chris de Stoop a voyagé aux quatre coins du monde pour raconter des histoires vraies avec pour envie de comprendre ce qu’elles disent d’aujourd’hui. Avec ce livre, l’écrivain raconte l’histoire de son oncle Daniel. Le vieil homme de 84 ans était depuis vingt ans isolé dans sa ferme de Saint-Léger dans le Hainaut occidental. Après plusieurs problèmes financiers et une déception amoureuse, Daniel a décidé de vendre une partie de ses terres et de vivre en ermite dans sa ferme. Alors qu’il fait ses courses, comme chaque samedi, un groupe de jeunes repère que le vieil homme transporte une grande quantité de liquide sur lui. Commence alors une longue semaine de harcèlement, de vols et d’effractions sur ses terres. Il sera finalement assassiné à coups de fourche par les jeunes qui voulaient s’acheter un nouveau portable et des baskets.

Aujourd’hui, Chris de Stoop se fait le porte-voix de son oncle, lui donne un visage et une histoire. Le fait divers, passé quasiment inaperçu en francophonie, est pour l’auteur assez représentatif du monde agricole en crise un peu partout depuis de nombreuses années. Daniel est pour lui un exemple frappant de ces fermiers isolés et marginalisés par la société et qui disparaissent depuis plusieurs décennies. Un livre qui est venu comme une évidence pour l’écrivain qui a mis la défense de Daniel en priorité. Partie civile lors du procès, Chris de Stoop, se dit content du verdict qu’il juge équilibré. Il reste positif malgré cette histoire et souhaite à ces jeunes de saisir la deuxième chance qui se présentera à eux. Ce livre veut d’abord rendre humain ceux qui ont été marginalisés. Car pour l’auteur, il est aussi l’histoire d’une confrontation entre deux mondes, un vertical pour Daniel qui était attaché à ses terres et ses ancêtres et un horizontal, sans avenir, pour ces jeunes, obsédés par l’argent. Deux mondes qui finalement avaient bien ça en commun, cette marginalisation et cette déshumanisation par la société.