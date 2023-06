"Le livre de Daniel", Chris de Stoop enquête sur un fait divers tragique révélateur des changements de société

Entendez-vous dans nos campagnes… Sophie Creuz nous présente "Le livre de Daniel, du journaliste Chris de Stoop, qui paraît aux éditions du Globe.

Une livre touchant sur le meurtre d’un membre de la famille

Voilà ce que le journalisme et la littérature peuvent faire de mieux : se mettre à l’écoute de la vie de ceux qu’on n’entend pas, révéler ce qui se cache derrière une vie en apparence banale, et faire entendre, en écho, ce qu’elle dit de notre société, des changements du paysage ou de la vie d’une région. C’est ce qui est formidable avec ce livre poignant et interpellant, écrit par un ancien reporter, multiprimé et archi connu du côté néerlandophone, pour ces enquêtes sur le trafic des êtres humains notamment, qui ont débouché sur des commissions d’enquêtes.

Daniel était un oncle éloigné de Chris de Stoop, un vieil homme de 84 ans que plus personne ne voyait dans sa famille d’agriculteurs aux nombreuses ramifications.

Mais Chris de Stoop se souvient qu’on vantait sa belle ferme en carré aux confins du Hainaut. Il ne s’était jamais marié, s’était dévoué à ses parents et à cette ferme. Mais avec le temps et l’âge, elle n’était plus rien, qu’une charge à laquelle il était attaché comme Sisyphe à son rocher. Il y vivait seul, avec quatre vaches, isolé, crasseux disait-on au point que la supérette lui avait demandé de venir à la fermeture, pour ne pas croiser les clients. Et il y allait à pied depuis qu’on lui avait saisi son vieux tracteur qu’il garait n’importe comment. Deux kilomètres à pied aller-retour, à 84 ans.

De lui, on n’a aucune photo. Sa ferme a brûlé, ou plus exactement des jeunes y ont mis le feu après l’avoir assommé et laissé pour mort. Voilà pourquoi Chris de Stoop écrit ce livre. Pour comprendre comment on en est arrivé-là. A ce que des jeunes gens le tuent sans état d’âme, se filment pour les réseaux sociaux mais aussi pourquoi ces jeunes sont désœuvrés, et pourquoi personne n’est venu à l’enterrement d’oncle Daniel et pourquoi personne ne s’est soucié de Daniel, de son vivant. En ancien grand reporter, mais aussi en fils et frère de fermier, Chris de Stoop prend le temps d’aller frapper aux portes de tous et de chacun, et il le fait avec une profonde empathie.

Un drame collectif, une réflexion fertile en humanité

Et ce que ce livre montre en négatif, c’est un drame collectif. La solitude d’un vieux dans un village mort où toute activité a disparu, la vie associative, les petits commerces, les liens entre les gens. Voilà ce que sont devenues nos campagnes. Les fermes en carrés sont désormais de belles et riches résidences secondaires, l’agriculture survit comme elle peut sur des terres traversées par des autoroutes, et les bourgmestres sont seuls eux aussi et démunis face à des problèmes qui les dépassent, dont ceux de la petite délinquance.

Est-ce l’ennui et le désœuvrement qui ont tué cet homme ? A la lecture de ce livre, on se dit que c’est beaucoup de choses. Le contraste est fort entre la vie de gamins défavorisés, déconnectés de la vie active, à qui on n’offre aucun avenir, et l’homme qu’ils ont tué, pour qui la terre, ses vaches, sa fidélité à un mode de vie frugal, à l’ancienne, avaient du sens.

Mais Chris de Stoop n’est pas là pour juger, il vient en tant que membre de la famille, mais il révèle, comme le ferait un papier sensible, avec une chaleur, avec attention qui ont fait défaut, un ensemble de défaillances en cascade.

C’est ce qui en fait un grand livre à tous égards, écrit à juste distance, avec la bonne focale, sans rien voler ou analyser en surplomb. C’est la terre, c’est le terreau et c’est le terrain qui parlent. En cela, il est bien resté un fils et un frère de fermier.

Et voilà que Daniel qui n’était rien, et dont il ne reste rien, a nourri une réflexion fertile en humanité.

Quant à ce qu’il reste de sa ferme, elle a été rachetée par des particuliers qui en ont fait une jolie résidence privée. Les jeunes, eux sont sortis de prison sans formation ni emploi, et l’histoire peut continuer comme elle avait commencé. Car ce fait divers tragique et révélateur n’a rien modifié, il a juste donné un grand livre qui lui, a tout compris.

Le livre de Daniel de Chris de Stoop, traduit par Anne-Laure Vignaux, paraît aux éditions du Globe.