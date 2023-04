Le livre d’occasion s’est industrialisé

"On est rentable depuis l’année 2, en 2010. Ça nous a permis de mettre en place un intéressement, calculé non pas selon le salaire, mais selon le temps dans l’entreprise", souligne-t-il aussi.

Le livre d’occasion est un concurrent aux maisons d’édition, qui voient arriver à prix réduit des titres récents. Exemple : le dernier Virginie Despentes, "Cher connard", sorti en août, vaut 22 euros neuf, et 20,30 euros d’occasion sur Recyclivre. Il est encore moins cher chez certains concurrents comme l’allemand Momox ou La Bourse aux livres.

Le cabinet Xerfi estimait en 2020 ce marché de l’occasion à 888 millions d’euros. Celui du neuf a été de 4,3 milliards d’euros, d’après le cabinet GfK.

Les éditeurs préfèrent qu’on parle le moins possible du phénomène. Leur organisation professionnelle, le SNE, s’est battue pour que les internautes sachent le plus clairement possible s’ils achètent neuf ou d’occasion, au nom de la loi sur le prix unique du livre. Objectif atteint dans la loi sur l’économie du livre du 30 décembre 2021.

Ils ont aussi souhaité que les bibliothèques publiques ne puissent pas revendre les livres dont elles ne veulent plus. Finalement, elles le peuvent, à condition que ce soit à une entreprise à caractère solidaire. Recyclivre, qui recrute via des structures d’insertion, en est une.

