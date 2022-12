Le live ''Welcom To The Canteen'' un des albums les plus populaires de Traffic

Le premier album live du groupe de rock anglais sort le 10 septembre 1971.

Enregistré en direct au Fairfield Halls, à Croydon et au Oz Benefit Concert, à Londres, en juillet 1971. Le groupe est composé à l’époque de Steve Winwood, Dave Mason, Chris Wood, Jim Capaldi, Ric Grech, Jim Gordon et Reebop Kwaku Baah. La qualité sonore n’est pas des meilleures, des voix sous-enregistrées, des sons parasites… Mais le jeu est exemplaire et la setlist un excellent mélange d’anciens morceaux de Traffic comme "Dear Mr. Fantasy", de titres récents de Nick Mason mais aussi de la version réarrangée de "Gimme Some Lovin'' de l’ancien groupe de Steve Winwood, le Spencer Davis Group. Nombre de ces morceaux live sont tout simplement fameux.