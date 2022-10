Le live du Réveil de Tipik : Un medley enfantin

Le vendredi, Marco, Lara, Audrey et François partent en live dans le Réveil de Tipik. Cette semaine c’est avec des instruments d’enfant qu’ils font le show. Un petit tour dans les jouets, une bonne dose de créativité et c’est parti pour former un nouveau groupe de musique digne de ce nom.

On retrouve Marco aux percussions, Audrey au ukulélé, Lara au chant ainsi qu’au clavier et François à la flûte et au chant aussi. Pour un moment de live d’anthologie, l’équipe a choisi d’interpréter un medley de chansons connues en tous genres.

Au programme : "The Lazy Song" de Bruno Mars, "On s’attache" de Christophe Maé, Adèle et son tube "Hello" et un classique Disney, "Sous l’océan" de la petite sirène pour terminer en beauté.

Retrouvez l’équipe du Réveil de Tipik chaque matin en radio entre 6 heures et 9 heures.