Le litre d'essence ou de diesel à 1 euro ? A Braine-l’Alleud, le CPAS va aider certains habitants en difficulté

Un coup de pouce sans doute bienvenu pour mettra du beurre dans les épinards de ceux qui mettent de l'essence ou du diesel dans le réservoir de leur véhicule. Le CPAS annonce en effet une intervention dans les frais de carburant pour les Brainois. Et il ne faut pas obligatoirement être bénéficiaire d'une allocation sociale. Cependant, tout le monde n’y aura pas droit.

Une série de conditions

Cette aide, qui est présentée comme une première en Wallonie, s'adresse bien à tous les habitants de Braine-l’Alleud qui travaillent ou qui sont bénévoles.

"Comme tous les CPAS, on constate une augmentation des dépenses et des demandes. Principalement au niveau de l’énergie, explique Pierre Lambrette, le président du CPAS de Braine-l’Alleud. Ici, il ne faut pas nécessairement être bénéficiaire auprès du CPAS pour profiter de cette aide. On s’adresse à des travailleurs, quels qu’ils soient, qui ont des bas ou des moyens salaires et qui ont eu beaucoup de dépenses en carburant sur le mois écoulé."

Un euro de moins par litre sur le total de la facture de carburant du mois de mars : ce n'est pas rien, c'est même quasiment la moitié de la facture.

Pour y avoir accès, le CPAS a émis une série de conditions. La première : vos dépenses en carburant doivent représenter au minimum 1/5ème (soit 20%) de vos revenus. Par exemple, si vous avez un salaire net de 1700 euros et que sur le mois de mars vous avez fait quatre pleins de 50 litres (à plus de 2 euros/litre), vous aurez déboursé un peu plus de 400 euros de carburant ; vous rentrez donc largement dans les critères... Là, le CPAS vous aidera pour plus de 200 euros.

Il faut également avoir un contrat de travail au minimum à mi-temps ou prouver une activité de bénévolat. Il n’est donc pas demandé d'avoir déjà recours à des aides ou d'être inscrit à l’aide sociale.

Un gouffre (parfois trop profond) dans le budget

L'idée de la commune est d'aider les bas ou moyens salaires qui n'arrivent plus à faire le plein pour aller travailler. "Il peut s’agir de personnes qui parcourent de longues distances mais aussi celles qui se rendent à plusieurs endroits ou qui ont différents lieux de travail."

Et Pierre Lambrette d’ajouter : "On sait que, très vite, les kilomètres peuvent s’enchaîner et, au final, le coût est conséquent dans le budget. On s’est d’ailleurs rendu compte que certains ne vont même plus travailler car ils n’ont plus les moyens de remplir leur réservoir pour y aller !"

Précisions – s’il le fallait – que cette aide ne s’adresse évidemment pas aux personnes qui bénéficient d'une carte essence ou d'avantage équivalents. Pour toute démarche ou information supplémentaire, un formulaire de demande est en ligne sur le site du CPAS de Braine-l'Alleud.