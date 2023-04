Le Liriope muscari 'Ingwersen', une plante tout terrain avec un bel avenir au jardin

Plante de l'avenir, le Liriope muscari est loin d'être difficile à entretenir. Au soleil, à l'ombre, dans un sol sec, tout lui va ! En plus, la belle plante ne demande même pas à être arrosée. Plantée en avril, sa floraison sous forme de petites fleurs mauves apparaîtra à la fin de l'été. On retrousse ses manches et on installe ces supers Liriopes.