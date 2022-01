Le Liquid bob : la coupe de cheveux que tout le monde veut

Après la coupe mixie, contraction entre le mulet et la coupe pixie, place au "liquid bob", qui pourrait rapidement se hisser au rang des coiffures les plus convoitées de ce début d'année. Il s'agit là encore d'un hybride entre le "liquid hair", qui fait la pluie et le beau temps sur les tapis rouges depuis plusieurs mois, et le bob, autrement dit le carré. On parle donc d'un carré si lisse et brillant qu'il s'apparente(rait) à de l'eau.

Dans la même veine que le "liquid hair", une cascade de longueurs toutes plus lisses et brillantes les unes que les autres vue sur Kim Kardashian ou Dua Lipa, le "liquid bob" nécessite d'avoir un excellent lisseur ou mieux, un sèche-cheveux de compétition, qui abîmera beaucoup moins vos cheveux. Et pour celles qui n'oseraient pas sauter le pas, une bonne coupe fera le plus grand bien à vos pointes sans doute malmenées par les différents confinements.