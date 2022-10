Le Lipstick Effect : ce phénomène qui dope les ventes de rouges à lèvres pour oublier la crise

On a également mené une enquête auprès de 300 personnes, composée à part égale d’hommes et de femmes, au Nord et au Sud du pays au sujet des petits cadeaux que l’on s’octroie à soi-même. Sans surprise, ce sont les catégories vêtements et beauté qui arrivent en tête, suivies des snacks sucrés et des boissons. La qualité étant l’élément primordial.

Aurélie Russanowska s'est posé la question des effets de la crise sur notre relation au chocolat. Chez Leonidas, par exemple, on ne ressent pas ou pas encore les effets de la crise. Une étude américaine sur la consommation du chocolat, en situation de post-covid, indique cependant que les volumes de vente diminuent. Par contre, les gourmands se dirigent vers du chocolat de meilleure qualité et des formats plus individuels, comme la praline. Il y a clairement une envie de se faire plaisir, avec efficacité.