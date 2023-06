Le line-up original du groupe Eels se retrouve pour la première fois depuis 25 ans

La formation originale d’Eels s’est réunie sur scène à Los Angeles hier soir (10 juin) pour leur premier concert en 25 ans.

Mark 'E' Everett a formé le groupe en 1995 avec Jonathan 'Butch' Norton et Tommy Walter, qui ont quitté le groupe deux ans plus tard.

Eels est actuellement en tournée pour son dernier album Extreme Witchcraft et a joué au Fonda Theatre de Los Angeles samedi dernier.

Pendant le concert, Everett a accueilli Norton et Walter sur scène pour une interprétation du titre du groupe Argent, "God Gave Rock And Roll To You" (1973), leur première prestation ensemble depuis des décennies.

"Les "Beautiful Freaks" d’origine : Tommy, E & Butch sur scène ensemble pour la première fois depuis 1997", a écrit Eels sur Instagram après le concert. "Merci LA pour cette nuit incroyable ! Où sont mes freaks ? Ici même."