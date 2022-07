Le line up de la nouvelle mouture de Pantera est confirmé !

La rumeur est à présent confirmée : le batteur d’Anthrax, Charlie Benante, et le guitariste Zakk Wylde seront dans le line up de la tournée de retrouvailles de Pantera l’an prochain.

Le chanteur Philip Anselmo et le bassiste Rex Brown seront donc bien accompagnés dans cette nouvelle mouture de Pantera, avec laquelle ils prévoient de jouer à l’affiche de grands festivals en Amérique du Nord et en Europe, en plus de quelques belles dates en 2023.

Selon le Billboard, ce nouveau line up a reçu le feu vert des héritiers des membres d’origine aujourd’hui décédés, le batteur Vincent "Vinnie Paul" Abbott et son frère, le guitariste "Dimebag" Darrell Abbott. Rex Brown avait encore dit l’an dernier que Zakk Wylde n’accepterait pas de rejoindre Pantera sur cette tournée, nous ne savons pas encore ce qui l’a fait changer d’avis.

Jusqu’à sa mort, Vinnie Paul a refusé de parler à Phil Anselmo, qu’il a toujours tenu pour responsable indirect de la mort de son frère Dimebag.

Vinnie Paul et Dimebag avaient co-fondé Pantera, et à sa dissolution en 2003, ils ont formé DamagePlan.

Le 8 décembre 2004, pendant un show dans l’Ohio, à Columbus, Dimebag a été tué d’ une balle sur scène tirée par un homme atteint de schizophrénie qui pensait que les membres du groupe volaient ses pensées.

Peu avant son décès, Dimebag avait exprimé l’envie de reformer Pantera.