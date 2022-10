Le lin et le chanvre, deux matières à privilégier à l'heure de la sobriété énergétique.

Beaucoup associent le lin à la saison estivale mais il s'agit en réalité d'une matière adaptée à toutes les saisons, dont l'hiver, en raison de ses propriétés thermorégulatrices. Autrement dit, cette fibre naturelle végétale maintient le corps au frais lorsqu'il fait (trop) chaud et le conserve au chaud lorsque les températures dégringolent. Le tout sans avoir à se tourner vers des pièces encombrantes qui limiteront forcément vos mouvements.

Outre le fait que le lin compte parmi les matières éco-responsables car cultivé en Europe et biodégradable (sans compter que sa culture ne nécessite que peu d'eau, d'engrais et de pesticides), il se démarque par d'autres vertus non négligeables : sa résistance et ses propriétés hypoallergéniques, antifongiques et antibactériennes. Notons que privilégier du linge de lit conçu à partir de lin vous permettra également de passer les longues nuits d'hiver au chaud sans avoir à mettre le chauffage à fond.