Le "liking gap" pourrait expliquer pourquoi vous ne vous sentez pas apprécié.

En 2021, une autre recherche a étudié la manière dont se manifeste le "liking gap" chez les enfants de plus de cinq ans. Les recherches ont révélé que l’écart d'appréciation se développe en grandissant. Il devient au fil des années plus important, tout particulièrement au moment où l’enfant devient soucieux de sa propre réputation.

"Les très jeunes enfants ne se demandent pas vraiment si une autre personne les aime, ils ne se soucient pas de la réputation qu'ils se font. Mais au fur et à mesure que cette voix se soucie de la réputation, l'écart d'appréciation commence à apparaître", explique le Dr Gus Cooney, psychologue spécialisé dans les interactions sociales, à Vice.

Mais rassurez-vous, c'est un sentiment qui disparaît au fil des années. Dans le cas de l'étude de 2018, on apprend que plus on apprend à connaître une personne, plus l'écart d'appréciation diminue. En effet, c'est en tissant des liens que l'on devient plus à l'aise et ainsi moins susceptible de prêter attention à cette petite voix qui nous fait penser qu'on est désagréable. Comme quoi, il faut bien passer par quelques états d'âme pour se sentir à l'aise avec soi-même et avec les autres.