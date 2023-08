Le lift cup, la technique de David Jeanmotte pour rajeunir son visage sans utiliser de produit

La technique est facile et peu coûteuse. Dans le 8/9, David Jeanmotte vous explique comment pratiquer le lift cup pour combattre les rides du visage, mais aussi la cellulite.

Le lift cup est une technique de massage proche du palper rouler qui permet de raffermir le visage, d’activer la circulation sanguine et de favoriser la production de collagène en effectuant un drainage lymphatique.

On peut la réaliser soi-même facilement et en 5 minutes par jour grâce à différentes ventouses trouvables dans le commerce et qui ne coûtent pas cher. Elles existent en différentes tailles, aussi bien très fines pour le contour de l’œil et celui de la bouche, que beaucoup plus grosse pour la cellulite des cuisses.

David Jeanmotte vous explique comment procéder :