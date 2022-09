Le libéralisme "à la hesbignone", habituellement consensuel, peut-il résister à la bipolarisation du monde politique liégeois

Dans cet épisode de Liège en Prime, Philippe Goffin, député fédéral et bourgmestre de Crisnée, ancien ministre de la défense et des affaires étrangères, chef de file des réformateurs dans son arrondissement, s’explique sur ses rapports avec la "ligne Bouchez". Les sorties médiatiques du président de son parti s’apparentent souvent à des "coups de gueule" envers ses partenaires de gouvernement. Dispute avec les écologistes sur le nucléaire, querelle avec les socialistes sur la fiscalité, les libéraux ne courent-ils pas le risque de devenir infréquentables pour leurs partenaires des divers gouvernements ? Et dans les contrées aux traditions plus consensuelles, comme les campagnes hesbignones, comment ces affrontements politiques sont-ils perçus ? Là où les électeurs n’apprécient pas vraiment les attaques personnelles entre mandataires, l’apparente radicalité du MR est-elle de bonne stratégie ? Philippe Goffin, qui a un jour épousé le slogan "le libéralisme du respect", développe, tout en nuances, sa conception du débat et sa culture des coalitions. Sans se démarquer vraiment de la ligne de son parti, publiquement, du moins. Parce qu’il affirme qu’il ne se prive pas, en interne, de dire ce qu’il pense.

Les tensions ne se limitent pas au niveau fédéral. Au sein de la majorité provinciale, PS et MR s’écharpent à propos de Nethys, sur la manière d’utiliser les presque deux milliards de la vente de Voo : faut-il réserver cet argent pour investir dans des projets industriels ? Faut-il saupoudrer la somme sur les dizaines de localités actionnaires ? Philippe Goffin reconnaît que les communes ont des envies d’investissement, mais plaide pour une vision qui dépasse les frontières d’un territoire municipal.