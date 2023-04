Le Liban expulse une cinquantaine de réfugiés syriens en deux semaines

Le Liban a expulsé une cinquantaine de Syriens en l’espace de deux semaines, les renvoyant sur leur territoire ravagé par la guerre, dans un contexte de poussée de sentiment anti syrien aggravé par la crise économique, ont indiqué vendredi deux sources concordantes.

L’unité de renseignement de l’armée libanaise a ciblé les Syriens sans papiers, ont raconté ces mêmes sources, les arrêtant puis les remettants aux gardes-frontières, qui les expulsaient ensuite du Liban. "Les centres de détention de l’armée sont pleins" et d’autres agences de sécurité ont refusé d’accueillir les réfugiés arrêtés, a justifié le responsable de l’armée, commentant le mouvement.

Des centaines de milliers de Syriens ont fui vers le Liban voisin après le début de la guerre civile en 2011 et la répression brutale des manifestations contre le régime. Selon les autorités, environ deux millions de réfugiés syriens se trouvent sur le territoire libanais. Près de 830.000 d’entre eux sont enregistrés auprès des Nations unies. Une source humanitaire a déclaré à l’AFP qu’elle avait remarqué une augmentation des raids des services de renseignement de l’armée visant les communautés syriennes à Beyrouth et dans la région du Mont-Liban depuis le début du mois d’avril. "En 2023, au moins cinq raids ont eu lieu", a déclaré cette source, qui a requis l’anonymat. Environ 450 Syriens ont été arrêtés et au moins 66 ont été confirmés comme étant déportés, selon elle.

Depuis que le régime de Damas a repris le contrôle de la majeure partie de la Syrie, certains pays d’accueil ont cherché à expulser les réfugiés, invoquant une fin relative des hostilités.