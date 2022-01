Le Liban entame des négociations avec le FMI sur un plan de sauvetage

Des responsables libanais ont entamé lundi après plusieurs retards, des pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) sur des mesures de soutien visant à sortir le pays de la pire crise économique de son histoire.

"Nous espérons que les négociations seront conclues le plus tôt possible, mais étant donné la complexité des questions, il est possible que d'autres cycles aient lieu", a déclaré le vice-Premier ministre Saadé Chami.

Le Liban espère obtenir un plan de sauvetage financier pour relancer une économie à la dérive depuis deux ans. L'Etat a fait défaut sur sa dette souveraine en 2020, une première dans son histoire.

La monnaie a perdu environ 90% de sa valeur sur le marché noir et quatre Libanais sur cinq vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, selon l'ONU.