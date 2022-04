Le Léopold se dit "humilié" et compte aller en appel dans l'affaire des joueurs argentins

Le Léopold a réagi vendredi à la décision rendue la veille par le comité de contrôle de la fédération belge de hockey (ARBH) de lui imposer un forfait pour toutes ses rencontres disputées avec ses deux joueurs argentins Federico Monja et Agustina Albertarrio.

C'est par communiqué que Philippe Verdussen, le président de la société anonyme Royal Léopold Club, s'est exprimé. "Cette décision est considérée comme une profonde injustice et une humiliation par l'ensemble des joueuses, joueurs, entraîneurs, staff, dirigeants, membres et nombreux sympathisants de notre club, qui, par leur appartenance au Léopold, adhèrent aux valeurs, principes et éthique qui prévalent au sein de notre club. Ils sont tous choqués et meurtris par les accusations retenues au terme d'une instruction et d'une procédure disciplinaire ayant bafoué les plus élémentaires principes de droits de la défense et d'une bonne administration de la justice sportive", indique le courrier du Léopold.

Le club ne compte pas se laisser faire. "L'honneur et la réputation du club ayant été remis en question de manière injuste et arbitraire, le Léopold - n'ayant jamais eu l'intention de contourner les règlements - entend faire respecter ses droits au même titre que les résultats et le classement obtenus méritoirement sur le terrain. Nous épuiserons donc toutes les voies de recours possibles et introduirons dès lors, dans les délais requis, un appel contre la décision rendue."

En attendant, les sanctions restent d'application: chez les hommes, le Léopold perd 17 points et doit disputer les barrages pour éviter la relégation alors qu'il était qualifié pour les play-offs, tandis que l'équipe dames est rétrogradée d'office en D1.