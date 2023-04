Le second conseil est de combattre l’acidose en mangeant des aliments basiques . L’éthanol est acide, il faut récupérer l’équilibre acide-base, par exemple, avec du pain ou du miel. On peut aussi boire de l’eau dans laquelle on a mis une pincée de bicarbonate de sodium.

Le fameux café. " Il est parfois conseillé et parfois pas. " Tout dépend des symptômes. Si on a mal aux cheveux, la migraine est souvent due à une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Une tasse de café, par son effet vasoconstricteur, joue l’effet inverse et doit aider. Par contre, si on est nauséeux, le café pourrait avoir des effets néfastes, car il est tout à la fois acide et déshydratant. Or, on a vu que ce sont les deux causes principales de la gueule de bois.