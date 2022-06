Le Lego Discovery Centre de Bruxelles espère attirer au moins 250.000 personnes en un an

Le nouveau Lego Discovery Centre a été officiellement inauguré mercredi après-midi au centre commercial Docks, à Schaerbeek. S'étalant sur plus de 3.000 m2 et uniquement ouvert aux enfants (surtout ceux entre 2 et 10 ans) accompagnés d'un adulte, il ouvrira ses portes au grand public ce vendredi 24 juin. Ses concepteurs espèrent attirer entre 250.000 et 270.000 personnes en un an.

Il existe déjà 27 centres de découverte Lego dans le monde. Mais celui de Bruxelles est le premier d'une nouvelle génération, où l'expérience est encore davantage mise en avant. Les visiteurs y sont plongés dans douze zones différentes où le jeu de briques est roi et où l'imagination des enfants est mise à l'épreuve. On y retrouve notamment une zone 'Duplo' pour les plus petits, un voyage en train, un cinéma 4D, une plaine de jeux intérieure, des ateliers de perfectionnement de ses capacités de construction ou encore le Mini World, une zone où des bâtiments de Bruxelles (Atomium, Manneken-Pis, Grand Place, Palais Royal, Cinquantenaire) et d'autres, imaginaires, ont été reproduits ou construits avec 1,5 million de briques. Outre les enfants (jusque 17 ans) et leurs parents, les concepteurs misent également sur la visite des écoles. Les adultes ne seront pas oubliés et des ateliers spéciaux devraient leur être proposés à partir de l'automne. "Entre 45 et 50 personnes au total travaillent ici désormais", explique Michelle Hoeneveld, directrice générale du Lego Discovery Centre. "Nous espérons attirer entre 250.000 et 270.000 personnes sur la première année d'ouverture. Nous serons d'ailleurs ouverts toute l'année, dimanche inclus, sauf le jour de Noël." Le Discovery Centre de Bruxelles est le fruit du partenariat entre Merlin Entertainments, également propriétaire des musées Madame Tussauds) et Lego, qui a aussi donné naissance à 9 Legoland Resorts - avec hôtels et parcs à thème - sur quatre continents.