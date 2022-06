Le Legiapark : 30.000 mètres carrés de biotechnologies à Glain

Le Legiapark ouvrira en septembre prochain. Partiellement en tout cas. Les deux bâtiments en face du nouvel hôpital du Montlegia à Glain sont en cours de parachèvement. Ils doivent accueillir des entreprises du secteur des sciences du vivant. Le projet est mené par Noshaq et coûte en tout 90 millions d’euros.

"Le Legiapark propose des espaces de bureaux, de laboratoires et de salles blanches" explique Marie Braun, gestionnaire de projet immobilier chez Noshaq. "On a commencé le projet en 2019. Au total, on parle de trente mille mètres carrés qui ouvriront progressivement leurs portes à partir de septembre prochain. On va accueillir les premiers occupants de bureaux. Ce seront des sociétés de services et des sociétés informatiques au service du secteur de la santé. Un peu plus tard, on accueillera dans les espaces de laboratoires les sociétés qui font de la recherche et développement, mais également de la production en thérapie cellulaire et en thérapie génique principalement."

Noshaq Immo a investi 10.000.000 d’euros dans le projet et Wallonie Santé, qui est liée à la SOGEPA, 20.000.000. Le CHC a fourni le terrain. 12.000.000 viennent d’investisseurs privés.

Les sociétés Hyloris pharmaceuticals, PDC Line Pharma et Exobiologics s’installeront dès cette année dans le premier bâtiment (le "A") qui contiendra "4000 m2 de salles blanches, 5000 m2 d’espaces mixtes (laboratoires/bureaux/stockage), 2700 m2 de bureaux et 4300 m2 d’espaces communautaires" Le Bâtiment B sera achevé en 2024 avec "2780 m2 de salles blanches, 5100 m2 d’espaces mixtes (laboratoires/bureaux/stockage), 1500 m2 de bureaux et 4600 m2 d’espaces communautaires." Des panneaux photovoltaïques doivent couvrir 67% de la consommation d’électricité.