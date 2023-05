Le légendaire chanteur de folk canadien Gordon Lightfoot s’est éteint à l’âge de 84 ans

Le légendaire chanteur folk canadien Gordon Lightfoot, connu notamment pour des succès tels que "If You Could Read My Mind" et "The Wreck of the Edmund Fitzgerald", est décédé lundi soir dans un hôpital à Toronto. Il avait 84 ans.

"L’un de nos plus grands auteurs-compositeurs-interprètes nous a quittés", a écrit sur Twitter le Premier ministre Justin Trudeau. "Gordon Lightfoot a su immortaliser l’esprit de notre pays dans sa musique et, ce faisant, a contribué au paysage sonore du Canada. Que sa musique inspire des générations et que son héritage se perpétue", a-t-il ajouté.

Ce Canadien né en Ontario était également compositeur, parolier et poète. En 2002, il est victime d’une hémorragie gastrique et est plongé dans le coma pendant plusieurs mois. Une fois remis sur pied, il poursuivra ses tournées jusqu’il y a quelques semaines. Ses derniers concerts avaient été annulés pour des raisons de santé. La cause de son décès n’a pas été communiquée dans l’immédiat.