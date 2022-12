Le leader du groupe punk The Exploited tombe en plein concert après une apparente crise cardiaque

Un porte-parole a expliqué à STV News qu’on suspecte qu’il s’agissait d’une crise cardiaque : "Il essayait tout de même de poursuivre le concert, et il avait même dû s’arrêter pour quelques titres avant de tomber".

Le groupe a ensuite posté son propre communiqué sur Facebook, expliquant que Buchan "se sent mieux maintenant et se repose dans un hôtel à Bogota". On apprend aussi que tous les concerts prévus jusqu’à la fin de l’année sont annulés, "sur ordre des médecins" : "Nous sommes désolés pour ceci mais Wattie est épuisé et a demandé à ce qu’on annule tous les prochains concerts de cette année".

L’artiste avait déjà fait une crise cardiaque sur scène en février 2014 lors d’un concert à Lisbonne au Portugal. Il avait alors dû faire un quadruple pontage lors d’une opération au coeur. Quelques mois après cet accident en juin de la même année, le groupe avait confirmé que tout allait mieux et qu’ils travaillaient à un nouvel album.

Quelques années ensuite en 2017, Buchan avait encore été emmené à l’Hôpital en Belgique chez nous en raison de "problèmes graves au coeur" en pleine tournée.