Le lave-vaisselle peut-il vraiment aider à faire la cuisine ?

Attention également, en suivant la logique des températures du lave-vaisselle, on ne peut pas considérer l'appareil comme utile lorsque l'on souhaite stériliser ses bocaux avant de préparer des conserves.

Selon la marque Le Parfait, référence pour ses contenants en verre, le traitement thermique doit dépasser les 100°C pour estimer qu'il a bel et bien été stérilisé. Pour cette tâche, on ne peut pas faire sans l'autocuiseur ou la cocotte-minute.

Enfin, précisons qu'en ces temps de sobriété où il est recommandé de faire usage de l'électricité à bon escient, particulièrement au retour du bureau le soir, lorsque le réseau devient tendu (la demande s'intensifie entre 18h et 20h). Privilégiez donc les cycle de lave-vaisselle plus tard dans la soirée et en mode économique.