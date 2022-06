Le "last time" de Brian Jones avec les Rolling Stones

Parce que le départ de Brian Jones marque le fin d’un chapitre important pour le groupe. Il est important de rappeler à quel point Brian Jones était quelqu’un d’important au sein des Sotnes. Certes, il ne composait pas vraiment, mais il avait toujours cette idée, ce petit plus qui permettait de donner des sonorités originales au groupe. On peut rappeler notamment qu’il aimait utiliser des instruments peu courant dans le rock, comme le marimba… Il avait notamment un intérêt prononcé pour ce que l’on appelle aujourd’hui la musique du monde… Et puis, et ce n’est pas un détail, c’est lui qui a trouvé le nom du groupe en s’inspirant d’un morceau de Muddy Waters, et c’est surtout lui qui avait le cran de frapper à toutes les portes des clubs et pubs de l’époque pour faire connaître le groupe, à un moment Mick Jagger et Keith Richards étaient encore très timides…

Et lors de ce concert, et ceux qui l’ont précédé en 1968, c’est un Brian Jones très éteint que l’on retrouve sur scène. On le sait, à cette époque, Brian Jones est complètement addict au LSD, à différentes drogues, il consomme beaucoup d’alcool, bref il n’est malheureusement plus que l’ombre de...

(la suite en audio).

