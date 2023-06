Le Last Post, cette sonnerie aux morts qui résonne tous les soirs à 20h à Ypres, va s’exporter aux Etats-Unis

Mais bientôt, il n’y aura pas qu’à Ypres qu’on pourra entendre quotidiennement le Last Post. La cérémonie va s’exporter aux Etats-Unis, dès l’année prochaine, explique la VRT. Il y a deux semaines, trois membres de la Last Post Association, qui coordonne la commémoration, sont partis aux Etats-Unis pour former des clairons américains, sur l’invitation de la Doughboy Foundation et de l’association Taps for Veterans.

A partir de septembre 2024, le Last Post sera donc joué au nouveau monument commémoratif de Pershing Park, à deux pas de la Maison-Blanche. "Nous sommes bien sûr honorés et heureux de pouvoir aider au lancement de la cérémonie quotidienne à Washington", a déclaré à la VRT le vice-président de l’association yproise, Mathieu Mottrie. "Le 2 juillet, nous célébrerons le 95e anniversaire du tout premier Last Post et nous sommes bien sûr heureux de partager cette expérience et cette expertise avec les Américains".