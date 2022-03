Le langage : un lieu de lutte féministe ?

Partons en Chine, à la découverte d’une langue lue, parlée et écrite exclusivement par des femmes : le "nüshu". Une langue développée il y a environ 1000 ans dans la province de l’Hunan, située au sud de la Chine.

Ce dialecte s’inspire des caractéristiques de l’écriture chinoise. La raison pour laquelle les hommes ne le comprennent pas ? Les femmes qui le pratiquaient se le sont transmis de génération en génération, dans la plus grande discrétion et surtout à l’écart de ces messieurs.

Découverte fortuitement en 1984 lors d’une exploration à Jiangyong (Hunan) par le Pr Gong Zhebing et ses élèves, cette langue a été étudiée en long et en large, jusqu’à ce que l’on puisse la décrypter et déterminer ses origines. L’histoire de cette langue fait ensuite le tour de la planète et va jusqu’à remporter le Guiness World Records de la "langue la plus spécifique à un genre".

"Les hommes ne jouaient aucun rôle dans la production ou la diffusion de ses écrits et le nüshu était souvent utilisé pour écrire des histoires qui remettaient en cause la morale masculine conventionnelle", explique le site du Guinness des Records.