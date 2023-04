Cette brasserie familiale historique a disparu en 1970, lors du départ à la retraite de la seconde génération. La troisième génération ne souhaitait alors pas reprendre le flambeau, d’autant plus qu'à cette époque, le Lambic n’intéressait plus grand monde.

Les années passèrent, mais le bâtiment qui abritait alors le magasin et l'atelier est resté dans le giron familial. Et c'est en 2022 que les 6 petits-enfants du dernier brasseur Pierre Taymans décident de redonner vie au lieu et à l'activité brassicole.

Quelques mois plus tard sortent les deux premières bières de la brasserie, une Saison et une IPA, deux bières tendance qui leur permettent de se lancer sur le marché. Mais ces deux bières ne sont pas la finalité de la fratrie. Il y a derrière cela l’idée de rebrasser du Lambic de façon traditionnelle, comme le faisaient leur arrière-grand-père et leur grand-père.

Il y a quelques semaines, les premiers brassins de Lambic ont été réalisés. Il faut donc maintenant attendre 3 ans de macération en fûts de chêne - c’est le temps nécessaire pour la fermentation spontanée d’une telle bière -, avant de pouvoir déguster cette nouvelle Gueuze 100% bruxelloise. Qui ne sera que la 3e Gueuze de la capitale après Cantillon et Brussels Beer Project, les autres brasseries qui brassent de la Gueuze étant situées en périphérie.