Le lait peut être une fibre textile comme les autres

Si elle n’est pas (encore) monnaie courante dans la mode, la fibre de lait ne compte en réalité pas parmi les dernières innovations en date en matière de fibre textile. Après des tentatives infructueuses en Europe, c’est dans les années 1930 qu’un chimiste et ingénieur italien parvient pour la première fois à créer une fibre en caséine, la protéine du lait, en vue de la substituer à la laine.

Une découverte de taille qui ne s’inscrira pas dans le temps en raison de l’impact sur l’environnement des produits chimiques entrant dans sa fabrication, et de la mauvaise qualité de la fibre. Paradoxalement, c’est justement pour faire face à des enjeux environnementaux que l’on (re) parle aujourd’hui de cette fibre comme de la matière du futur…

L’idée se concrétise dès les années 2010 avec deux sociétés, l’une allemande, l’autre italienne, qui améliorent le process de fabrication pour métamorphoser de la façon la plus propre qui soit le lait périmé, ou impropre à la consommation, en textile naturel et biodégradable.

Les entreprises Qmilch GmbH et Duedilatte comptent aujourd’hui parmi les pionnières en la matière, et peuvent se targuer de produire une fibre naturelle et éthique qui répond à un double enjeu : le gaspillage et le développement d’une matière plus durable.