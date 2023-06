Le lait est-il bon ou mauvais pour la santé ?

Une consommation élevée de lait (non maternel bien sûr) augmente ce risque chez certains enfants car sa consommation provoque la production d’auto-anticorps contre le pancréas. Mais là encore, le microbiote semble jouer un rôle évident. Donc nous ne sommes pas tous à risque, c’est individuel et multifactoriel. Mais il n’empêche que cela soit vrai. Le risque est diminué chez les enfants allaités.

Qu’est-ce qui fait finalement que l’on ne parvienne pas à trancher ?

D’abord parce que nous sommes tous différents, donc on ne réagit pas de la même façon. Le lait pourrait être un élément aggravant, mais pas déclencheur. Ensuite parce qu’il y a pas mal de lobbys dans la réalisation des études qui ne sont pas toujours objectives, dans un sens comme dans l’autre. Enfin, parce que c’est très difficile d’isoler l’effet d’un aliment dans les études. Boire du lait peut signifier par exemple que la personne va aussi manger beaucoup de fromage, ou moins de sodas ? A quoi l’effet favorable ou défavorable est-il dû ? Au lait ou à ce que l’on a ou pas consommé à la place. C’est très complexe.

Récapitulatif

En conclusion, le lait n’est pas le poison que certains décrivent mais il n’empêche qu’il est loin d’être parfait et il est préférable si possible d’allaiter son enfant.

Les autorités officielles reconnaissent que sa consommation n’est pas associée à une diminution de risques de fractures.

Il est possible de consommer des produits laitiers ayant un meilleur effet santé que le lait, comme les yaourts par exemple car ils auront l’avantage de contenir des probiotiques.

On va privilégier des produits bios, les moins transformés possibles. On ne peut pas considérer les boissons laitières sucrées comme de bons aliments par exemple.

Si on le supporte (pas de troubles digestifs, pas d’allergie ou de rhinite par exemple) et que l’on aime ça, on en consomme mais pas de façon exagérée. Un verre par jour pour le plaisir, auquel on va ajouter un yaourt ou un morceau de fromage au lait cru par ex.

