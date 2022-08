Le lait : entre remède miracle et empoisonneur d’enfants

Le lait tourne très vite et les problèmes de transport et de conditionnement sont permanents, d’autant plus que le lait est transporté de plus en plus loin. Jusque dans les années 1950, le lait est livré dans des bidons, reconditionné dans des bouteilles, et tout cela cause de sérieux problèmes d’hygiène.

Des épidémies au lait vont se développer, avec une mortalité parfois très élevée. Le lait frelaté est un grave problème en particulier dans les années 1900, lorsqu’on ajoute au lait de l’eau parfois non potable.

Pour la santé des bébés, on va être de plus en plus attentif à la qualité du lait mais aussi des biberons. Le biberon de la grande société Robert (à l’origine du terme les 'roberts' pour désigner les seins) était fabriqué autour d’un tube, qui favorisait le développement de bactéries nocives. On a parlé de biberon tueur et il a été interdit après la première guerre mondiale.